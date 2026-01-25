プロ・リーグ 25/26の第22節 ルーベンとサンジロワーズの試合が、1月25日04:45にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。 ルーベンは明本 考浩（MF）、チュクブイキム・イクウェメシ（FW）、ヘノク・テクラボ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、プロミス・アキンペル（FW）