¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 1·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË 21»þ～¡Ë¤Ï¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤«¤é¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤¬ÅÐ¾ì¡£ ¢£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¤¬ÅÐ¾ì ÂçÀèÇÚ¡¦À¸ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈSixTONES¥á¥ó¥Ðー¤¬»ÑÀª¤òÀµ¤¹¤Ê¤«¡¢À¸ÅÄ¤È¥ª¥Õ¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëµþËÜ