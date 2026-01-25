Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）の第2話が、25日に放送される。このほど第2話のあらすじと場面写真が公開された。【場面カット】深刻な表情…松本穂香と向き合う伊野尾慧ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケ