日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』に出演する生田斗真、仁村紗和、佐々木美玲が、きょう25日に放送される同局系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】てんやわんや！ダジャレに苦戦する生田斗真大先輩･生田を前に、「お世話になってます」とメンバーが姿勢を正す中、生田とオフを一緒に過ごすこともある京本は「先週も2人で新年会やりました」とマブダチアピール。新