夕方の報道番組、TBSテレビ「Nスタ」でアシスタントディレクター(AD)として働く私は、15歳でリオ五輪に出場、2023年のアジア大会で銅メダル獲得するなど、競泳日本代表として水泳一筋で生きてきた。2024年の代表落選がきっかけとなり、23歳で引退を決意した私の心にあったのは、拭い切れない未来への不安だった。【写真を見る】競技の先に人生は続く...23歳で引退しテレビ局へ元競泳五輪代表・今井月がアスリートのセカンドキャ