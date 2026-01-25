フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「やきもち焼くふたり」「磯野家雪もよう」「カツオの平均点」を、きょう25日に放送する。「やきもち焼くふたり」○「やきもち焼くふたり」道を歩くフネを見かけた波平は、角に隠れ、急に抱きついて脅かそうとする。しかしフネの先を歩いていた婦人に抱きついてしまい、大騒ぎになる。それ以降、フネの機嫌が悪くなる。マスオから「お義母さんは焼きもちを焼いてるだけ」