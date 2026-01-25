【モデルプレス＝2026/01/25】真戸香氏による小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）のアニメーション映画が、2026年7月17日に公開決定。timelesz（タイムレス）の佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務め、女優の原菜乃華がヒロイン役を務める。【写真】人気女優、変形ドレスで美脚輝く◆佐藤勝利、アニメーション映画初主演 ヒロイン役は原菜乃華主人公・夏目誠（なつめまこと）役を演じるのは、timeleszのメンバ