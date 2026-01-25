挨拶をしたいのか、先住猫さんに近づいていく子猫さん。先住猫さんは戸惑っている様子で、これ以上近づくな！と言うように、拳を振り上げていたのだそう。2匹の可愛らしいやり取りは18万回以上も再生され、「猫パンチ抑えて言い聞かせてる～♡可愛い～」「お母さんみたいな怒り方笑」とのコメントが集まっています。 【動画：赤ちゃん猫が先住猫に近づいた結果→戸惑っている様子で…『愛おしいやり取り』】 近