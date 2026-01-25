今週から短期免許で来日24日に行われた中央競馬で、今週から短期免許で来日したレイチェル・キング騎手が中山で騎乗し、いきなり4勝を挙げた。昨年、G1・フェブラリーSを制した女性騎手の活躍に、ファンからは称賛が相次いだ。女性騎手のキングが今年もいきなり大活躍だ。この日、2つ目の騎乗となった2Rを制すと、3Rも勝って連勝を飾った。勢いは止まらず、5Rも勝つと最終の12Rも勝利。いきなり4勝と躍動し、X上の競馬ファン