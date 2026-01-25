日本維新の会の藤田文武共同代表（45）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。23日に都内で行った街頭演説で迷惑行為が行われたとして「対策を考えないといけないところまできています」と問題提起した。 【写真】吉村洋文氏の大阪府知事選第一声でもヤジが飛んだ 藤田氏は、自身が演説した東京・新橋SL広場での演説会の動画とともに「“はげしいヤジ”なんていう可愛いものではなく、聴衆が集まりにくいように正面