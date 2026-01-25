清水梨沙は新天地のリバプールへ日本女子代表（なでしこジャパン）に不可欠な選手が完全復活への1歩を踏み出した。2024年のパリ五輪初戦で右膝前十字靭帯を断裂し、1年以上のリハビリを乗り越えて復帰を果たしたDF清水梨紗が2025年12月の一時帰国中に「清水梨紗ファンミーティング presented by Klook」に登壇。イングランド・プレミアリーグのチケットなどを取り扱うKlook社と共に開催した。単独では自身初となるトークイベント