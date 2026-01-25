フリーアナウンサー岩佐まり（42）が、24日に自身のブログを更新。産休入りが近いことを報告した。岩佐アナは「そろそろ産休日本福祉大学のフォーラムにて司会をさせていただきました。もうお腹がパンパンです」とつづり、おなかの大きくなった近影をアップした。続けて「移動のあるお仕事はこれで産休前最後になり、来月は静岡県沼津市さま主催の講演会に」と報告。「まだまだお仕事がしたかったので少し残念ですが新しい命と