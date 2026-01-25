俳優宇梶剛士（63）が24日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。俳優を志したきっかけと、昭和の名優との出会いについて語った。宇梶といえば、少年時代には野球に打ち込んだものの、高校時代には2000人ほどの規模の暴走族の総長となり、周囲に恐れられる存在となっていたことで知られる。そんななかで俳優を志したきっかけについて、「静かに読書に集中できる環境みたいなところに、しば