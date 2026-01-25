卓球の東京オリンピック（五輪）混合ダブルスの金メダリスト、水谷隼氏（36）が24日、X（旧ツイッター）を更新。FXでの大勝ちを報告した。水谷は株式投資やFX取引に関する投稿で度々話題となる。この日は「約2100万プラスでした」と報告。「ここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました」と“バカ勝ち”を報告