世界最高峰の総合格闘技団体UFCが運営する「UFC324」の前日計量で、選手が計量直後に失神し転倒するハプニングが起こり、会場が一時騒然となった。不測の事態が起きたのは、日本時間25日に行われる「UFC324」の前日計量だ。倒れたのは、バンタム級の試合でリッキー・トゥルシオスと対戦する予定だったキャメロン・スマザーマンだった。彼が舞台に登場し、計量台に乗ると計り終えるまでの間、額には汗が光る様子が見てとれた。そし