テニスの全豪オープンに出場中の大坂なおみが日本時間24日、左脇ばらのケガで大会を棄権することが判明した。大会公式サイト内で発表があった。また大坂は同日に、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにて棄権の理由を明かした。大坂は無地の背景に文章のみの画像を投稿。「私は前戦の後、体調に注意を払う必要がある状態となり、次戦を辞退するという難しい決断をしなければならなかった。私にとって全豪オープンは、一番大