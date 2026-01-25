中村雅俊らが出演する映画『五十年目の俺たちの旅』が中年層以上を中心に反響を呼んでいる。中村をはじめ、田中健、秋野太作、岡田奈々という主要メンバー4人の平均年齢が74歳のこの映画が、公開1週目で福山雅治主演の『ラストマン』、天海祐希主演の『緊急取調室』やロングランの『国宝』『鬼滅の刃』など並みいる話題作の中で、全国動員数7位にランクインしたのだ（興行通信社調べ）。【写真】「可愛い」中村雅俊のモデル娘・