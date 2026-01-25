強い寒気の影響で、きのうは、北陸を中心に、日本海側で大雪となりました。きょうは、近畿や山陰など西日本でも積雪が増える見込みです。きのう、大野市で、6時間に35センチを超える雪を観測し、「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された福井県では、夜も、雪が降り続けました。観光客「(Q.どちらから来た?)横浜。(Q.横浜でこのような雪は見ない?)ない、なーい。(Q.どうですか?この雪)感動！異国に来たみたい」きょう未明から早