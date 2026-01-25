木村和久の「新・お気楽ゴルフ」連載◆最終回昨年の暮れ、ジャンボ尾崎さん（尾崎将司）が亡くなられました。まさしく、巨星墜つ――。世界に衝撃を与えましたね。これは、日本のゴルフ界において、ひとつの節目になるかもしれません。ということで、ジャンボさんの功績を顧みながら、今後のゴルフ界についても見ていきたいと思います。（１）空前のゴルフブーム昔、ゴルフはお金持ちのスポーツでしたが、戦後、大衆化が進