1月25日未明、浜松市で住宅3棟を焼く火災がありました。けが人はいませんでした。 25日午前1時20分頃、浜松市中央区三島町の無職女性（75）方から出火し、木造2階建て住宅を全焼しました。近隣の住宅2棟に延焼したほか、近くに止めてあった車数台のバンパーが溶けるなどしました。 警察と消防によりますと、女性は1人暮らし。出火当時は屋内にいて、暖房器具を使用していたということです。付近の住民が「近所の家が燃えて