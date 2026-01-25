気象庁より石川県に顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。25日午前6時までの6時間に、小松市白江町で26センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は25日昼前にかけて続く見込みです。加賀の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。