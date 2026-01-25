アメリカのトランプ大統領は24日、カナダが中国と貿易協定を結んだ場合、カナダからの輸入品に100％の関税を課すと表明しました。トランプ大統領は24日、SNSで、「カナダが中国と貿易協定を結んだ場合、カナダからの輸入品にただちに100%の関税を課す」と警告しました。カナダのカーニー首相は16日、中国の習近平国家主席と会談し、カナダが中国製のEV＝電気自動車への関税を引き下げることなどで合意しました。トランプ氏は関税の