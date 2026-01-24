「コンバース（CONVERSE）」が、アイコン「ジャックパーセル（JACK PURCELL）の最上位モデル「ジャックパーセル 1935（JACK PURCELL 1935）」から、ローファーパターンを採用した「ジャックパーセル 1935 ローファー（JACK PURCELL 1935 LOAFER）」を発売する。1月27日から、コンバース公式オンラインストアと各店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】ジャックパーセル 1935 ローファーは、高級感と履き心地の良さを両立するジ