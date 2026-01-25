移民捜査当局による女性射殺事件があったアメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで24日、連邦捜査官が発砲し男性が死亡する事件がありました。地元当局によりますと、ミネソタ州ミネアポリスで24日午前9時頃、連邦捜査官が発砲し、男性が死亡する事件が起きました。死亡したのはミネアポリスに住む37歳のアメリカ人男性とみられています。国土安全保障省は、国境警備隊員が拳銃を持ち近づいてきた人物に武装解除を試みたが、激しく抵