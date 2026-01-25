¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï24Æü¡¢¥³¥ë¥Ó¡¼¹ñËÉ¼¡´±¤¬¶á¤¯´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï¹ñËÉÁí¾Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Ç¹ñËÉÀ¯ºö¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ°ú¤­¾å¤²¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ËËÉ±ÒÈñ°ú¤­¾å¤²¤òÄ¾ÀÜÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£