ドジャース・山本由伸投手が24日、都内のNIKEで行われたトークショーに登壇。最も緊張した試合を答えました。「緊張したときの対処法」を問われた山本投手は「試合前は僕もすごく緊張します。ポストシーズン関係なく、レギュラーシーズンも全試合緊張しますし、逆にその状態をまず作る、それくらい1試合にかけることを大事にしてます」と、緊張との向き合い方を明かしました。さらに、これまで最も緊張した試合が、2024年ポストシ