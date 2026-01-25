和平に向けたアメリカ・ウクライナ・ロシアによる初の三者協議が24日、終了しました。領土問題で難航したとみられ、協議は継続されることになりました。アラブ首長国連邦のアブダビで2日間にわたって行われた、アメリカ・ウクライナ・ロシアの代表団による初の三者協議は24日終了しました。協議内容の詳細は明らかになっていませんが、ロシアが和平の条件としてウクライナ東部の割譲を強く求める中、ロシアメディアによりますと、