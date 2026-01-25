今夜1月25日22時放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に渋谷すばるが出演。事務所独立から7年、さまざまな経験を経て変化した音楽活動への思いや、一方で変わらないライブへの熱意を告白する。さらに、テレビ初登場だという渋谷の母が、渋谷の幼少期の思い出や現在の活動に対する本音を告白し、渋谷の人生の歩みの原点をひも解いていく。【写真】渋谷すばる「生きてるなっていう感覚」さまざまな表情を見せる収録の様子