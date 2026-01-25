篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第3話が今夜放送。拘置所内で立て籠もり事件発生し、こずえ（篠原）と怜治（ジェシー）が人質となる。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第3話より本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえが、殺人犯・日下怜治との出会いをきっかけに“悪女”へと