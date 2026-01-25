学生時代の友人Y子。久しぶりにやり取りが再開したものの、LINEの話題は次第に〇〇一色に。会話の変化に違和感を覚え「距離の取り方」を考えさせられた、筆者のエピソードです。 かつては、愚痴も弱音も共有できる仲だった 派遣で働いていた頃のY子は、生活が厳しく、愚痴や弱音をはくことも多い人でした。当時は励まし合いながら、気づけば長時間話しているような関係でした。 しかし、私が結婚した頃から状況が変わり