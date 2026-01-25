〈「車のほかにかけるものもないですし…」中学生で書道の師範→車のペインターになったタトゥー女子が明かす“一番のやりがい”とは《愛車は“ピックアップトラック仕様”のラシーン》〉から続く年齢や肩書は違えど、彼らを突き動かす衝動はただひとつ。「唯一無二の愛車」のために全力を懸ける、型破りなオーナーたちのリアルに迫る！【画像】フェラーリと悩んでレクサスLCを購入、改造費用は500万円超、アルファード・シーマ