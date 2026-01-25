〈フェラーリと悩んでレクサスLCを購入、改造費用は500万円超、アルファード・シーマ・ハイエースも維持…“全身タトゥーの彫り師”が明かす“カスタムについての意外な思い”〉から続く年齢や肩書は違えど、彼らを突き動かす衝動はただひとつ。「唯一無二の愛車」のために全力を懸ける、型破りなオーナーたちのリアルに迫る！【画像】「車を仕上げるためにマックで副業して、めっちゃ働きました」「コメから何から全部高いし、