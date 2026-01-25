“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、動物言語学者の鈴木俊貴さんです。【画像】正直、虫と爬虫類はずっと苦手な有働氏◆◆◆「ヘビ嫌い」が多いわけ有働鈴木先生の主な研究対象は鳥のシジュウカラ。この野鳥が言葉を話すことを世界で初めて突き止めた動物言語学者であり、現在は東京大学先端科学技術研究センター准教授です。2025年に出版してベストセラ