東京大学大学院の教授が、共同研究で便宜を図る見返りに180万円相当の接待を受けた疑いで逮捕されました。東大大学院の教授・佐藤伸一容疑者（62）は、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究内容の選定などで、便宜を図った見返りに、都内の高級クラブや風俗店で180万円相当の接待を受けた収賄の疑いが持たれています。佐藤容疑者は、共同研究の方針や内容を決定して指示する立場だったということです。警視庁は、佐藤容疑者