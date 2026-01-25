全幅1700mm以下なのに圧倒的な積載量を誇るワンボックスバンは、キャンピングカーや車中泊のベース車両としてはもちろん、アウトドアスポーツを楽しむ人のトランスポーター、個人事業主が仕事とプライベートを両立するためのクルマなど、さまざまなシーンで活躍。中でもトヨタ ハイエースのスーパーGL標準ボディ（ナローボディ）はワンボックスバンとして圧倒的なシェアを誇り、リセールバリューも高くなっています。現行型のハイ