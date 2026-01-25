「なんで、怒ってるんだろう…」配偶者、恋人、親子…なんだかイライラしているけれど、理由も聞きづらい…と悩んだことはないだろうか。「問いのプロフェッショナル」の2人はこの問題にどう対処しているのか？ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「職場のコミュニケーションの悩み」を解決へ導く。（構成協力／高関進・構