国家公務員がいきいきと働ける環境づくりを担う人事院。「公務員を元気に国民を幸せに」というミッションのもと、国家公務員を対象にしたさまざまな施策を進めています。今回は、人材育成の観点から、管理職育成研修の一環として開催されたパーソネル・マネジメント・セミナー（テーマ：『リーダーの言語化』講師：木暮太一氏）の背景や狙い、現場での学びについて伺いました。（取材・構成／ダイヤモンド社書籍編集局吉田瑞