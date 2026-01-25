ピカソ戦で圧倒的なスキルとタフさを見せつけた井上。本人は反省しきりの内容だったが、彼の世界的な声価が揺らぐものではなかった(C)Getty Images「サウジアラビアで一緒に試合することもなかったかもしれません」サウジアラビアでの前哨戦をそれぞれクリアしたことで、井上尚弥（大橋）、中谷潤人（M.T）の直接対決に支障はなくなった。4階級制覇王者の“モンスター”、3階級制覇王者の“ビッグバン”が激突する一戦は話題性