気象台は、午前6時17分に、大雪警報を鳥取市南部、八頭町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市南部、八頭町に発表 25日06:17時点東部では、25日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□大雪警報積雪25日昼前にかけて警戒・平地12時間最大降雪量25cm□なだれ注意報26日にかけて注意■鳥取市南部□大雪警報【発表】積雪25日昼前にかけて警戒・平地12