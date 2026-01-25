意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「SNS履歴を提出、米入国条件厳格化」です。安全保障を理由に水際対策をより厳く規制昨年12月、アメリカ政府は、これまでビザが不要だった外国人観光客が入国する際の条件として、最大過去5年間のSNS利用情報の提出を義務づける規制案を公表しました。日本人がアメリカに入国する際、これまでは40ドルの「電子渡航