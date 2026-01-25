今週は最強・最長寒波のピークは越えますが、寒気の影響は続き、日本海側では雪の降る所が多いでしょう。引き続き、大雪による交通機関の乱れなどに十分注意してください。厳しい寒さも続きます。体調管理にもご注意ください。1週目(26日〜2月1日)厳しい寒さ続く2月のスタートは都心で雪?今季最強・最長寒波のピークを越える見通しですが、油断は禁物です。日本の上空には、この時期(真冬の寒気)の寒気は残る見込みです。明日26