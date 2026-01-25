記事の前編では、子どもなら誰でも持っている、強みとなる「特性」を説明した。後編ではそれらの特性がどのように働いて子どもの学びが進むのかを、小泉氏が具体的に解説する。心温まるエピソードとともに、著書『最高の育て方事典』からお贈りする。 前編記事『ポイントは「5つの特性」を活かすこと…子どもの脳を伸ばすのは英才教育ではなく「適時教育」だった！』より続く。特性が相互に関係しあって学びが進む人生経験に乏しい