女優・唐田えりかさんの連載『面影』第９回。前編「全部がこの人の計算だったのか」唐田えりかが『極悪女王』の現場で黒田大輔に思ったことでは「ママ」と呼ぶ俳優の黒田大輔さんとの日々を振り返りました。2026年のはじまりを唐田さんは、ダンサーの菅原小春さんと、菅原さんのパートナーで俳優の黒田大輔さんとともに過ごしたといいます。「悲しくて悔しくて何度二人の前で泣いてきただろうか」という2025年を終え、新しい一年が