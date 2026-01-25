広島・二俣翔一内野手（２３）が２４日、廿日市市の大野練習場で行われている合同自主トレに参加し、チームと家庭で大黒柱を担っていくことを誓った。今オフは米大リーグのブルージェイズに移籍する岡本和真内野手（２９）に２年連続で弟子入り。打撃の極意を学び、飛躍へのヒントを得た。２１日には結婚を発表。守るべきものが増えた若鯉が進化を加速させる。人生の節目を迎え、二俣の表情に責任感が宿った。強い寒波に襲われ