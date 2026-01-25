¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î30¼þÇ¯µ­Ç°Å¸¡ÖALLOFEVANGELION¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î»Ô²Ê³Ø´Û¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À©ºî»ñÎÁ¤Ê¤ÉÌó700ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£3·î15Æü¤Þ¤Ç¡£²ñ¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤Ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥»¥ë²è¤äåÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²è¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ºî²è¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤Ç¤­¤ë¡£¿··à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç