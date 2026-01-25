県警の遠藤顕史本部長（53）が22日、離任会見を開いて1年半の長崎勤務を振り返った。佐々町長の逮捕＝官製談合防止法違反罪で有罪判決＝などの成果に触れ「構造的不正の摘発は警察に求められていることの大きな一つ。これからも敢然と立ち向かう組織であってほしい」と述べた。遠藤氏は2024年8月に着任。特に印象に残った業務として、昨秋の天皇皇后両陛下ご訪問の際の警護を挙げ「安全が確保され、ほっと胸をなで下ろした」と