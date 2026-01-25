西日本新聞は選挙情報メディア「選挙ドットコム」と合同で、2月8日投開票の長崎県知事選の「投票マッチングサイト」を開設した。同サイトで県政に関する12の質問に答えると、立候補した3人の考えにどの程度近いかが数値（％）で示される。利用無料。有権者に判断材料を示し、選挙への関心を高めて投票を促す取り組み。知事選の立候補者3人全員が本紙作成のアンケートに回答した。候補者の回答を2回に分けて紹介する。■Q九州新