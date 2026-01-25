「投資のため、高市総理に振り込もうとしている」−。こう話す80代男性の詐欺被害を未然に防いだとして、佐賀県警鹿島署は21日、鹿島市浜町の浜郵便局に勤務する安富英治局長（61）と局員の川原瑠美さん（24）に感謝状を贈った。2人によると、昨年12月17日夕、80代男性が携帯電話で通話しながら郵便局のATMを利用していた。その様子を防犯カメラの映像で見た安富局長は不審に思い、川原さんに「声がけしてみて」と指示。川原さ