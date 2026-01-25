5選を目指して衆院選佐賀2区に立候補を予定する自民党前職の古川康氏（67）の事務所開き式が24日、唐津市原であった。本人や出席した国会議員らのあいさつは非公開。式の冒頭と最後のガンバロー三唱のみ公開された。古川氏は事前に行われた神事のあいさつで、高市早苗首相が「内閣総理大臣で良いのか国民に決めていただく」と述べたことに言及。「実行力あるリーダーに対し、国民から全幅の信頼を置いてもらうことが日本にとっ