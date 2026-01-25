高校記録の更新に意欲新設された賞にふさわしく、今村は初々しい笑みを浮かべた。「昨年は高校に向けての集大成として主体的に競技に取り組み、自信になりました」。昨夏の全国中学校大会の陸上女子100メートル障害では「13秒23」で中学記録を更新し連覇した。スタートから最初のハードルに達するまでの加速力が最大の強みだ。「大事にしているのは（スタートの）8歩です。私の中で一番スピードを上げられる動きが感覚的にも